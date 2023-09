Motorista morre carbonizado após bater de frente com caminhão na BR-163, no Pará

Um motorista de caminhão morreu carbonizado em um acidente na BR-163 entre as cidades de Novo Progresso e Castelo de Sonhos, nesta terça-feira, 12 de setembro de 2023. (Fotos:Redes Sociais)

Conforme informações, ele foi ultrapassar um veículo que estava à frente, invadiu a contramão em uma curva e bateu de frente com uma outra carreta. O local é o mesmo onde o motorista Vinicius Botelho , conhecido como Polaco da Distribuidora, filho do casal Botelho, proprietários da Distribuidora Progresso em Novo Progresso, morreu neta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, vítima de grave acidente na BR- 163. O acidente aconteceu por volta das 19h00min, desta terça (12).

Ainda de acordo com as informações, com o impacto da batida, o caminhão pegou fogo e foi destruído pelas chamas. O condutor do carro ficou preso nas ferragens e acabou morrendo carbonizado.

A corporação informou que o veículo que a vítima conduzia estava vazio, enquanto o outro motorista, que carregava milho, foi atendido no local pelos socorristas da concessionária Via Brasil SAMU, até uma unidade de saúde (estado de saúde não divulgado), porém a carga ficou espalhada na rodovia. O corpo da vítima foi retirado, na madrugada.

No local óleo escorreu pela rodovia deixando o trecho intrafegável, homens da concessionária trabalham para liberar o trânsito.

O motorista que morreu foi identificado como Sidney Sousa Soares, de 46 anos, é morador da cidade de Sinop (MT).

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2023/07:20:00

