Motorista morre em colisão com gaiola estacionada na vicinal Aprogin, em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na madrugada desta sexta-feira (12), por volta das 2h30, um grave acidente foi registrado na Vicinal Aprogin, a cerca de 5 km após a ponte do rio Jamanxim, em Novo Progresso.

Um caminhão boiadeiro colidiu contra uma gaiola que estava estacionada na via há dois dias, sem qualquer sinalização. O impacto resultou na morte imediata do motorista, identificado como Matheus, de aproximadamente 40 a 50 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para a ocorrência. A vítima ficou presa às ferragens e não resistiu. As autoridades investigam as responsabilidades pelo acidente.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/09/2025/08:40:27

