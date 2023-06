Motorista morre em colisão frontal entre picape e caminhonete em Colider-MT

O acidente entre a Ford Ranger e a Fiat Strada foi, esta manhã, em uma estrada vicinal que liga a comunidade Veraneio em Colíder no Mato Grosso. O condutor da Strada identificado como Francisco Silva Canguçu, 60 anos, faleceu no local.

Consta no boletim, que os dois veículos seguiam sentido contrário, quando em uma área de aclive (subida) houve a colisão frontal. O Corpo de Bombeiros foi acionado, entretanto, Francisco não resistiu.

Ambos os veículos ficaram com a parte frontal danificada. O condutor da Ranger foi socorrido com escoriações nas pernas e levado ao hospital regional de Colíder. Também havia passageiros na caminhonete, mas não se feriram.

O local foi isolado para trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica, que irá apontar a causa e dinâmica da colisão.

Fonte: So Noticias / Jornal Folha do Progresso em 08/06/2023/06:25:27

