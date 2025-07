Motorista morto em acidente com estudantes da UFPA era servidor do campus de Altamira

(Foto: Reprodução) – Ademilson Militão de Oliveira, servidor há mais de 9 anos no campus de Altamira, é uma das vítimas da tragédia que deixou cinco mortos

A Universidade Federal do Pará (UFPA) confirmou o falecimento de Ademilson Militão de Oliveira, motorista do Campus Universitário de Altamira, uma das vítimas do grave acidente ocorrido na BR-153, na madrugada desta quarta-feira (16).

Ademilson integrava a equipe de apoio da caravana de estudantes da UFPA que seguia em viagem institucional. O acidente envolveu os ônibus da comitiva e deixou, até o momento, cinco mortos. Os alunos de Altamira estavam no último coletivo da fila e passam bem, conforme informado pela instituição.

A Coordenação do Campus Universitário de Altamira (CALTA/UFPA) lamentou profundamente a perda do servidor, que atuava há mais de nove anos na instituição. Em nota oficial, destacou o comprometimento e a dedicação com que Ademilson desempenhou suas funções:

“Ademilson trabalhou na UFPA, com zelo e dedicação por mais de 9 anos no Campus Universitário de Altamira, na função de motorista, e será sempre lembrado com carinho por todos os amigos que fez nessa universidade.”

O acidente gerou comoção entre alunos, servidores e toda a comunidade acadêmica. Muitos prestaram homenagens nas redes sociais, lembrando de Ademilson como um profissional prestativo, sempre disposto a ajudar.

A UFPA segue acompanhando o caso e prestando assistência aos envolvidos. A causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades competentes.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2025/16:40:08

