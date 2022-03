Motorista paraense morre carbonizado em acidente no Tocantins

Acidente deixou trânsito interditado por cerca de 10 horas. (Foto:Divulgação/ Corpo de Bombeiros do Tocantins)

A vítima Rodrigo Alves da Silva conduzia uma carga de combustível quando se envolveu na fatalidade

O motorista paraense Rodrigo Alves da Silva, de 39 anos, morreu em um grave acidente entre caminhões registrado, na noite da última terça-feira (22), na BR-153, no município de Paraíso do Tocantins, no estado do Tocantins. A vítima era natural do município de Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. Rodrigo conduzia uma carga de combustível quando se envolveu no acidente. (Com informações do site Debate Carajás).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões colidiu na lateral traseira de outro bitrem em uma ladeira e os dois rodaram na pista. Na sequência, um deles bateu no terceiro veículo, carregado de combustível e que pegou fogo, incendiando também o bitrem carregado de milho. O motorista deste conseguiu escapar sem ferimentos, mas Rodrigo ficou preso e acabou morrendo carbonizado.

O trânsito no local ficou mais de 10 horas interditado e começou a ser liberado apenas no início da tarde de quarta-feira (23). “A pancada destruiu a lateral de um dos tanques e pegou fogo. O combustível gera, realmente, fogo nessas proporções. Quando a equipe chegou ao local, teve que permanecer afastada porque estava havendo explosões, até diminuir mais as chamas para aproximar e fazer o combate”, explicou o tenente Marcelo Lima, subcomandante do Corpo de Bombeiros do Tocantins, acionado para combater as chamas.

