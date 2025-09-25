Motorista perde controle e carro despenca de viaduto em Tucuruí

Foto:Reprodução | De acordo com informações preliminares, o impacto foi tão forte que o carro ficou completamente destruído

Um grave acidente foi registrado na manhã de quinta-feira (25/9) na Avenida Veridiano Cardoso, em Tucuruí, sudeste do Pará.

O condutor de um veículo perdeu o controle da direção e acabou despencando de um viaduto, vindo a capotar na via central logo abaixo.

De acordo com informações preliminares, o impacto foi tão forte que o carro ficou completamente destruído, chamando a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao motorista, que foi encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há confirmação sobre o estado de saúde dele, nem se havia outras pessoas no carro no momento do acidente.

A via precisou ser isolada para o trabalho das equipes de resgate e para garantir a segurança do tráfego, já que o veículo ficou atravessado na pista. A Polícia Militar também atuou no controle do trânsito.

O caso será investigado para apurar as causas que levaram o condutor a perder o controle do automóvel.

