Motorista se entrega após morte de servidora pública em acidente na BR-230, em Uruará (PA)

Foto: Reprodução | O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (04), na saída da cidade.

O motorista envolvido no atropelamento que causou a morte da servidora pública Adinair Silva de Assis, a Dina, se apresentou à Delegacia de Polícia Civil de Uruará no sábado (06). O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (04), na saída da cidade.

O condutor da caminhonete que atropelou Adinair Silva de Assis, mais conhecida como Dina, servidora pública da educação em Uruará, no sudoeste do Pará, se apresentou à Delegacia de Polícia Civil acompanhado de uma advogada. Ele prestou depoimento e afirmou que, no momento do acidente, não viu a vítima por conta da escuridão. Disse que só percebeu o atropelamento ao sentir o impacto e, ao descer do veículo, viu que havia atingido uma pessoa. Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento da batida, e da fuga do condutor.

O motorista alegou que tentou buscar ajuda, mas não conseguiu usar o próprio telefone celular. Segundo ele, um conhecido fez a ligação para o SAMU. O condutor será indiciado por homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar. A caminhonete já foi entregue à polícia e vai passar por perícia.

O acidente aconteceu por volta das 5h51, no perímetro urbano da rodovia Transamazônica, na saída de Uruará em direção a Medicilândia. Diná não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O motorista afirmou dirigir em baixa velocidade, mas a perícia vai confirmar essa informação.

A Polícia Civil informou que o motorista vai responder ao processo em liberdade, conforme prevê a legislação. Ele também teve a habilitação recolhida e poderá ter o direito de dirigir suspenso, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 302 do CTB prevê penas de dois a quatro anos de detenção para homicídio culposo ao volante.

