Motorista sem CNH atropela homem em situação de rua no Pará

(Foto: Ilustração) – Depois de prestar esclarecimentos, o condutor foi liberado pela polícia e responderá em liberdade por lesão corporal culposa no trânsito

Paulo Henrique Moreira Carvalho foi atropelado por um carro na madrugada desta quinta-feira (13/3), em Bragança, no nordeste do Pará. A vítima vivia em situação de rua. Segundo a Polícia Civil, o motorista do automóvel, identificado como Ronivaldo Borges Martins, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por enquanto, as circunstâncias do acidente de trânsito não foram reveladas.

Uma guarnição do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) foi acionada ao caso por volta de 5h45. Assim que a PM chegou no local do sinistro, encontrou o carro envolvido no acidente, de modelo Volkswagen Golf Sportline e cor prata.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) resgatou Paulo e o encaminhou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Até o fim da manhã desta quinta (13/3), o estado de saúde da vítima não tinha sido revelado.

O condutor do carro, que permaneceu no local do acidente e ficou ileso, foi levado até a Delegacia de Bragança. Ele contou às autoridades que não tinha CNH. Depois de prestar esclarecimentos, Ronivaldo foi liberado e responderá em liberdade por lesão corporal culposa no trânsito. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2025/15:54:42

