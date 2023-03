Nesta terça-feira (14), foi lançado um aplicativo destinado ao licenciamento digital, pelo celular, de motoristas de táxi, mototáxi e de aplicativos que prestam serviços na cidade. Chamado de Mobi Legal, a plataforma vai possibilitar o credenciamento de proprietários e condutores de veículos de todas as modalidades de transporte municipal, reduzindo a burocracia, eliminando o uso do papel e a necessidade de deslocamento dos permissionários e condutores até o Demutran, além de oferecer maior eficiência à população. A ferramenta foi lançada pela Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e de Articulação da Cidadania, no auditório do Poder Executivo Municipal.

O Mobi Legal foi criado para promover a interação de dados entre órgãos municipais e estaduais, disponibilizando serviços digitais ágeis, simples e eficientes aos cidadãos, empreendedores, gestores e fiscais de transporte e trânsito do município. O presidente da Associação de Mototaxistas de Altamira, Luís Antônio da Silva, elogiou a nova ferramenta e espera que ela possa facilitar no processo de licenciamento dos veículos de Altamira. “A plataforma é um marco para a licença de todos os mototaxistas. Para ser mototaxista a gente ´perdia muito tempo e agora com a digitalização dos documentos fica tudo mais fácil. A gente vai enviar toda a documentação para o Demutran pelo aplicativo e também dar entrada em nossa licença de tráfego”, comentou.

Dentro do aplicativo será permitida, ainda, a tramitação digital e integrada do processo de renovação anual de alvarás do Demutran, o envio de documentos e comprovantes do permissionário, a emissão digital de guias das taxas de transporte, a impressão dos comprovantes cadastrais, dos documentos de licenciamento e demais serviços relacionados. O presidente do Sindicato de Táxis de Altamira (Sintaxi), José Santos Moraes, que também acompanhou o lançamento do aplicativo, disse o que espera desta nova fase de atendimento digitalizado. “Essa plataforma vai trazer muito benefícios para todos os meios de transporte. É uma mudança que atende todas as classes. Com essa plataforma nós vamos economizar no tempo, e todos nós só temos a ganhar, com maior tempo para atendimento ao usuário”, disse.

A plataforma também vai permitir que o permissionário confirme, atualize e complemente informações cadastrais, solicitando o credenciamento pessoal e de veículos de forma 100% online. O Mobi Legal também permitirá que o usuário consiga realizar credenciamento utilizando a mesma senha e login da Plataforma de emissão de notas fiscais (ISS Digital). O coordenador do projeto Mobi Legal, Fábio Pontes, apresentou as ferramentas do aplicativo para o público e disse que o lançamento marca uma nova fase no atendimento. “O projeto Mobi Legal vem para facilitar o licenciamento do transporte, que representa mais um passo rumo à transformação digital de mais um serviço público na cidade de Altamira”, declarou.

O secretário Municipal de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Articulação da Cidadania (SEGMUC), Marcos José Andrade da Silva, afirmou que o aplicativo vai tornar mais rápido o processo de licenciamento de veículos, dispensando a necessidade do motorista se dirigir até o Demutran, diminuindo a burocracia. “A plataforma representa para os trabalhadores uma economia. Hoje vivemos com alta em combustível e cada centavo economizado ajuda na casa desse trabalhador. Essa plataforma, em um futuro próximo, vai eliminar por completo a necessidade de qualquer um ir ao Demutran para fazer o licenciamento do seu veículo”, observou.

Caso você seja Profissional Autônomo, acesse o link:

Se você é uma Pessoa Jurídica, confirme o seu cadastro e senha acessando o link:

O cadastro é obrigatório para ter acesso à Plataforma Mobi Legal e já pode ser realizado. Em caso de dúvidas, a Prefeitura disponibilizou o passo a passo do credenciamento nos links abaixo:

CREDENCIAMENTO DE AUTÔNOMO

Acesse: https://altamira.desenvolvecidade.com.br/mobilegal/#/manuais/publico e baixe o Manual do Credenciamento – Pessoa Física (Autônomo).

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA

Acesse: https://altamira.desenvolvecidade.com.br/mobilegal/#/manuais/publico e baixe o Manual do Credenciamento – Pessoa Jurídica (Empresa).

Para mais informações, consulte a Plataforma Mobi Legal de Altamira/PA acessando o link https://altamira.desenvolvecidade.com.br/mobilegal.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/06:43:50

