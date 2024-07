Motoristas são surpreendidos com placas de fiscalização eletrônica entre Miritituba e Distrito de Campo Verde | PA

Foto: Reprodução | De acordo com informações, as placas estão posicionadas em curvas bem fechadas, onde ocorrem muitos acidentes. Motoristas também destacaram que os radares já podem ser observados.

Uma novidade no trânsito deixou os motoristas em alerta nos últimos dias. Segundo informações recebidas, pelo menos duas placas informando sobre a Fiscalização Eletrônica foram instaladas na BR-230, entre Miritituba e o distrito de Campo Verde (Km 30), região do município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

A fiscalização eletrônica é realizada por meio de radares e tem como objetivo controlar a velocidade máxima dos veículos nas rodovias, visando diminuir os índices de acidentes.

Ainda de acordo com informações, as placas estão posicionadas em curvas bem fechadas, onde ocorrem muitos acidentes. Motoristas também destacaram que os radares já podem ser observados.

A equipe está buscando informações sobre quando as fiscalizações eletrônicas serão iniciadas

