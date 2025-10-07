Mototaxista é atacado a golpes de facão no meio da rua no Pará

Foto:Reprodução | Nas primeiras horas da manhã de sábado (4), o mototaxista é surpreendido pelas agressões

Um homem foi atacado a golpes de facão na manhã do último sábado (4), em Portel, na região da ilha do Marajó. A ação foi registrada por uma câmera de monitoramento. Nas imagens, por volta das 6h40, o mototaxista aparece sentado em sua moto, na rua Hugo Carlos Sabóia, em frente a um bar, no momento em que é agredido.

O agressor chega em outra motocicleta, acompanhado de um homem, quando desce da moto, retira o facão da cintura e começa a agredir a vítima. O suspeito desfere vários golpes contra o mototaxista, que reage e consegue derrubar o agressor com um chute, mesmo enquanto ele ainda segurava a arma. Outro mototaxista que estava nas proximidades se aproxima, tenta parar a briga e desarmar o suspeito.

O comparsa, que permaneceu na moto, seguiu em direção ao grupo, momento em que o agressor conseguiu fugir. A vítima, mesmo ferida na cabeça, ainda tenta ir atrás do homem, mas acaba caindo logo em seguida.

O outro homem que também estava na moto fugiu.

Informações preliminares apontam que depois da confusão, o mototaxista seguiu até o Hospital Geral de Portel, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. Até o momento, não há mais detalhes sobre a motivação do ataque.

Em nota, a PC informou que o caso foi registrado na Delegacia de Portel. “De acordo com a vítima, o suspeito a ameaçou depois que ela tentou impedir uma agressão contra uma mulher em frente a uma boate. Ao retornar ao local, o suspeito a atacou. As investigações estão em andamento para apurar os fatos e localizar o suspeito”, comunicou a instituição.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...