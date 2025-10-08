Mototaxista é executado a tiros na zona rural de Marabá

Foto: Redes Sociais | Vítima foi identificada como “Quelson” e seria morador da Vila “Brejo do Meio”, na Região do Rio Preto.

No final da tarde desta terça-feira (7), o mototaxista por aplicativo, identificado como “Quelson”, foi executado com disparos de arma de fogo, na região da cabeça, em uma estrada de acesso à Vila “Brejo do Meio”, na Região do Rio Preto, zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, a vítima trabalhava como mototaxista por aplicativo na Vila “Brejo do Meio”. No momento da emboscada, ele estava transportando dois sacos na garupa da moto. Não se sabe, se a motocicleta foi roubada pelos assassinos, pois o veículo não estava ao lado do corpo como de costume. O “alvo” não teve como escapar do atirador e caiu sem vida às margens da estrada vicinal.

Segundo informações locais, Quelson foi executado por volta de 18 horas. Ele seria morador da própria comunidade. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Militar foi acionada para preservar o local de crime. Já o Instituto Médico Legal (IML) removerá o corpo para realização de perícia médica. A Delegacia de Homicídios (DH) da 21ª Seccional Urbana abrirá um inquérito policial para investigar o caso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/08:58:23

