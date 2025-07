Mototaxista é morto a facadas após corrida no Pará

Foto:Reprodução | Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Um mototaxista identificado como Pedro Ferreira de Lima Nascimento, de 35 anos, foi assassinado a facadas na madrugada de domingo (6), em Breves, no Arquipélago do Marajó. Segundo informações da polícia, o crime ocorreu na rua Manoel Alexandre, no bairro do Aeroporto.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A motocicleta de Pedro foi levada pelo suspeito e localizada horas depois. O caso é apurado pela Polícia Civil. “A morte de Pedro Ferreira de Lima Nascimento é investigada pela Delegacia de Breves. Perícias foram solicitadas e imagens de câmeras de segurança são comprovadas para auxiliar na apuração da autoria do crime”, comunicou.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 2h30, nas proximidades de um motel. Pedro teria feito uma corrida para um passageiro ainda não identificado. Quando chegou ao destino, o suspeito atacou o mototaxista com diversos golpes de faca e fugiu levando a motocicleta da vítima.

Pedro ainda teria corrido até uma casa próxima e pedido ajuda para moradores. As testemunhas acionaram uma ambulância, que encaminhou o mototaxista para o Hospital Regional do Marajó. No entanto, o homem não resistiu e morreu após passar pelos socorros médicos. O veículo foi encontrado depois, abandonado em uma área conhecida como “cavoeiro”. A PM fez buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso.

Fonte: O Liberal

