Mototaxista é preso por exploração sexual contra quatro adolescentes no Pará

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) da Santa Casa, cumpriu, nesta terça-feira (7), mandado de prisão preventiva contra um homem de 58 anos, expedido pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém. A medida decorre de investigação que apura o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes.

A investigação teve início após o registro do desaparecimento de uma adolescente de 12 anos, formalizado no Sistema Integrado de Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (SILCADE). Após cerca de um mês de diligências, a equipe da SILCADE localizou a menor em uma residência pertencente ao investigado, um mototaxista que facilitava e explorava a prostituição de adolescentes.

Em ação conjunta, as equipes da DEACA/Santa Casa e da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DATA) de Belém resgataram a adolescente desaparecida, que estava na companhia de outras três menores, duas de 17 anos e uma de 13 anos, todas sozinhas na residência do suspeito. O investigado havia fugido do local antes da chegada das equipes policiais.

As adolescentes foram resgatadas e entregues às suas famílias, com acompanhamento do Conselho Tutelar, diante da situação de vulnerabilidade e do fato de não possuírem autorização dos responsáveis para permanecer na casa do investigado. A investigação confirmou a exploração sexual das vítimas. O homem foi conduzido até a unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/17:29:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...