Mototaxista é preso por tráfico de drogas em Marabá

(Foto: Reprodução) – Questionado, o suspeito afirmou que fazia a entrega do entorpecente a mando de um homem não identificado.

Um homem identificado como Ricardo Marinho da Silva foi preso na noite de quinta-feira (5/6) por tráfico de drogas no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. A prisão foi realizada por uma guarnição do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM), durante patrulhamento no âmbito da Operação Polícia Mais Forte.

A equipe da viatura 3406, composta por policiais do 34º BPM, recebeu denúncia anônima informando que um mototaxista estaria comercializando entorpecentes na Rua Afro Sampaio, nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil da Cidade Nova. Ao chegar ao local, os agentes abordaram Ricardo, que estava com a motocicleta estacionada. Durante a revista, foram encontrados dois papelotes de substância análoga à cocaína no bolso do colete de mototáxi, além de R$ 26,00 em espécie.

Questionado, o suspeito afirmou que fazia a entrega do entorpecente a mando de um homem não identificado. Ainda segundo a Polícia Militar, não foram encontrados registros anteriores contra ele nos sistemas INFOPEN e INFOSEG.

Ricardo Marinho foi conduzido à Delegacia da Cidade Nova, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. No entanto, segundo colegas do suspeito, ele foi liberado na audiência de custódia realizada na manhã de sexta-feira (6/6).

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/14:23:06

