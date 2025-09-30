Mototaxista morre após acidente em Altamira (PA)

Foto:Reprodução | José Miguel teria supostamente tentado ultrapassar um veículo que estava a frente, e devido a baixa visibilidade por conta da poeira, a vítima teria colidido com um carro que vinha em outra direção.

Um grave acidente foi registrado em uma estrada de terra próxima ao antigo presídio de Altamira, sudoeste paraense. A vítima foi identificada como José Miguel, de 63 anos, ele era mototaxista na cidade e estava indo para uma chácara que fica na localidade onde o acidente aconteceu.

De acordo com informações de populares, a vítima foi socorrida com vida por uma ambulância e levada para o Hospital Regional da Transamazônica, onde recebeu atendimento, porém não resistiu e morreu horas depois de ter dado entrada na unidade de saúde.

José Miguel teria supostamente tentado ultrapassar um veículo que estava a frente, e devido a baixa visibilidade por conta da poeira, a vítima teria colidido com um carro que vinha em outra direção. Após o acidente, o Departamento Municipal de Trânsito foi acionado e esteve no local atendendo a ocorrência. Até o momento não há mais informações sobre o estado de saúde do motorista do carro.

José era mototaxista há mais de 20 anos em Altamira, era casado e tinha filhos. O velório foi marcado para acontecer na residência onde a vítima morava, na rua Passagem 1, bairro Ibiza.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/07:00:00

