Mototaxista sofre grave acidente na PA-263, entre Breu Branco e Tucuruí (PA)

Foto: Reprodução | O mototaxista foi encontrado caído em um barranco às margens da estrada por uma equipe da Polícia Militar, que realizava patrulhamento na região.

Um mototaxista identificado como Valmir Alves Pires, de 45 anos, sofreu um grave acidente na noite desta quinta-feira (24), na rodovia PA-263, entre os municípios de Breu Branco e Tucuruí. Ele foi encontrado caído em um barranco às margens da estrada por uma equipe da Polícia Militar, que realizava patrulhamento na região.

De acordo com relatos de um dos policiais que prestou os primeiros socorros, a motocicleta de Valmir foi avistada jogada à beira da pista. Ao pararem para verificar, localizaram o mototaxista caído em um barranco. A suspeita é de que ele tenha perdido o controle do veículo após passar por um buraco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o socorro no local. Valmir foi inicialmente encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco, onde passou por exames, incluindo um raio-X. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Regional de Tucuruí.

Valmir estava consciente, mas não conseguiu desbloquear o celular, o que dificultou o contato com familiares. Um policial relatou que tentou levar a motocicleta até um ponto seguro, mas devido às más condições do veículo, precisou deixá-la em um posto de combustíveis no quilômetro 22 da rodovia.

Até a publicação desta matéria, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do mototaxista envolvido no acidente. As circunstâncias que levaram à ocorrência ainda não foram esclarecidas pelas autoridades competentes, e o caso segue em investigação para apurar possíveis causas e responsabilidades.

