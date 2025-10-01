“MotoUber” é assaltado e perseguido por criminoso durante corrida; no Pará

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (30), na Rua Vital Brasil, no Bairro Novo Planalto.

Na madrugada desta terça-feira (30), um trabalhador que atua como “MotoUber” foi alvo de um assalto violento em Marabá, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 3h50, após o condutor atender a uma corrida solicitada na Rua Vital Brasil, no Bairro Novo Planalto.

De acordo com o relato da vítima, o destino final era a Rua Armando Brito, no Bairro Vale do Itacaiúnas. Ao chegar ao local, o passageiro encostou uma faca nas costas do trabalhador e exigiu a motocicleta Shineray/SHI175, de cor preta e placa TVS9H46, além de levar um celular Xiaomi Poco X5. Após o crime, o assaltante, descrito como um homem baixo, moreno claro e magro, aparentando cerca de 25 anos, ainda tentou perseguir a vítima com a intenção de golpeá-la com a arma branca, mas o “MotoUber” conseguiu escapar correndo.

Segundo a ocorrência registrada, a corrida foi solicitada em nome de uma mulher, identificada como Márcia Nunes Ferreira de Almeida, mas quem embarcou foi o criminoso. O suspeito teria dito que o pedido foi feito por sua namorada. A vítima informou que o local do assalto possui câmeras de segurança, o que pode auxiliar nas investigações. A Polícia deve contar também com os registros do aplicativo para identificar o autor do crime.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso ou sobre o paradeiro do veículo roubado podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os canais, não é necessário se identificar.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/07:11:56

