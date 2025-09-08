“MotoUber” é esfaqueado durante assalto, no Pará

Um dos suspeitos acabou sendo localizado escondido na Folha 29 | Foto: Reprodução

O trabalhador identificado pelo prenome de Eduardo, permanece sob cuidados médicos no Hospital Municipal de Marabá (HMM).

Na noite deste sábado (6), um “MotoUber” foi vítima de assalto nas proximidades do supermercado Colinas, localizado na BR-222, no KM 7, Núcleo Nova Marabá, em Marabá. A ação criminosa terminou com o trabalhador ferido a golpes de faca e internado no Hospital Municipal de Marabá (HMM).

De acordo com informações locais, o passageiro teria solicitado a corrida por aplicativo e, ao embarcar, alterou o destino previamente informado. O suspeito carregava uma caixa de som e, diante da negativa do “MotoUber” em transportar o objeto, passou a golpeá-lo pelas costas. O Bandido estaria acompanhado por comparsas.

Após a agressão, o criminoso fugiu levando a motocicleta e um celular da vítima, que ainda conseguiu pedir ajuda. A polícia foi acionada e iniciou buscas pela região. Um dos suspeitos acabou sendo localizado escondido na Folha 29, no Núcleo Nova Marabá, ainda durante a noite, e foi detido.

O “MotoUber”, identificado como Eduardo Simplicio Lopes, permanece sob cuidados médicos no HMM. A moto levada pelos assaltantes foi recuperada pela polícia. O caso segue sob investigação para localizar outros envolvidos no crime.

Amigos e colegas de profissão organizaram uma “vaquinha virtual” para auxiliar no tratamento de Eduardo Lopes. As contribuições podem ser feitas via Pix, utilizando a chave celular (94) 98419-0138. Compartilhe esta matéria nas redes sociais para que mais pessoas também possam colaborar.

Fonte: Portal Debate/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/05:16:23

