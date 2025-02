MP adere campanha de proteção de crianças e adolescentes no carnaval

Cartaz da campanha que o MP do Pará aderiu | Divulgação

O movimento integra a ação nacional “Faça Bonito. Proteja Nossas Crianças e Adolescentes”.

Tempos de Carnaval são conhecidos por muita festa e diversão, mas é sempre importante cuidar de quem pode ficar mais vulnerável durante a folia.

Sendo assim, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOIJ), aderiu à Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval 2025.

A ação tem como slogan “Pule, Brinque e Cuide – unidos pela proteção de crianças e adolescentes” e busca conscientizar a sociedade para o enfrentamento da violência sexual, exploração sexual e trabalho infantil durante a maior festa de rua do Brasil.

Veja alguns tópicos importantes abordados durante a campanha:

Prevenção e fiscalização sobre a venda e uso de álcool por crianças e adolescentes;

Estímulo à identificação e notificação do desaparecimento de crianças de forma rápida;

O chamamento pela vacinação de crianças para curtirem a folia de forma segura e protegida.

