MP apura denúncia de venda de carne de gambá em feira de Cametá, no Pará

MP investiga denúncias de venda ilegal de carne de mucura em feira de Cametá

Investigação começou após imagens viralizarem mostrando gambás mortos ao lado peixes na Feira e no Mercado Municipal da cidade.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) apura denúncias de venda ilegal de carne de animais silvestres na feira e no mercado municipal de Cametá, no baixo Tocantins, região do nordeste paraense.

A suspeita é que carne de gambá-de-orelha-preta, conhecido como saruê, mucura ou timbu, esteja sendo vendida na feira da cidade. Além de crime ambiental, a prática representa risco à saúde.

A investigação divulgada na segunda-feira (7) começou após imagens circularem em redes sociais mostrando os gambás mortos sobre uma mesa ao lado de peixes.

Um Procedimento Administrativo para apurar as denúncias foi instaurado e a Vigilância Sanitária, a Secretaria municipal de saúde e a Procuradoria geral de Cametá devem ser notificadas para realizar fiscalizações na feira e no mercado municipal. O g1 procurou a prefeitura e aguarda retorno.

“O MPPA também requisitou, no prazo de 30 dias, informações detalhadas sobre ações de fiscalização já realizadas ou programadas envolvendo produtos de origem animal, bem como relatórios circunstanciados de eventuais apreensões, interdições ou sanções aplicadas no último ano”, informou ainda o órgão estadual.

A Polícia Civil informou que não houve registro do caso na delegacia que atende a área, mas reforçou que a “venda de animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes configura crime ambiental, com pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa”.

Os gambás são importantes para manter o equilíbrio de ecossistemas, pois, entre outras coisas, ajuda a dispersar sementes.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal — Belém

