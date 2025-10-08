MP desarticula esquema ilegal de CNHs no Pará e Amapá

Nova Carteira Nacional de Habilitação – Foto por: Lidiana Cuiabano/Detran-MT

Deflagrada na sexta-feira, 3 de outubro, a Operação Garnele apura emissões irregulares ligadas ao Ciretran de Monte Dourado e a autoescolas de Almeirim e Belém, com suspeitas de falsidade ideológica, corrupção e associação criminosa

A Promotoria de Justiça de Monte Dourado, no Pará, deflagrou, na sexta-feira, 3 de outubro de 2025, a Operação Garnele para desarticular um esquema de emissão irregular de Carteira Nacional de Habilitação.

A ação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público do Pará (GSI/MPPA) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amapá (Gaeco/MPAP) e resultou no cumprimento de dez mandados de busca e apreensão em endereços de Monte Dourado (Almeirim) e de Belém.

As investigações indicam que o grupo atuava junto à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Monte Dourado e a autoescolas do distrito e da capital, mediante fraude documental e cobrança de valores indevidos para a obtenção de serviços públicos. Além das supostas emissões irregulares de CNHs, há indícios dos crimes de falsidade ideológica, corrupção e associação criminosa.

Operação Garnele e o Esquema de CNHs Irregulares

No cumprimento dos mandados, foram recolhidos documentos e aparelhos eletrônicos que serão periciados para robustecer o inquérito e identificar responsabilidades. Segundo o Ministério Público, a ofensiva busca resguardar a lisura dos procedimentos administrativos relacionados ao trânsito e proteger o interesse de cidadãos que procuram regularizar habilitações de forma legítima.

A localização de Monte Dourado, na divisa entre Pará e Amapá, reforça a necessidade de atuação integrada entre os Ministérios Públicos, diante da facilidade de circulação de pessoas e documentos na região. A investigação prossegue com análise do material apreendido e eventual adoção de novas medidas judiciais.

Fonte: Debate Carajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 17:46:27

