MP quer manutenção da sentença que cassou mandato de Prefeito e Vice-Prefeito de Placas e deixou ex-prefeita inelegível

Foto:Reprodução | O Ministério Público Eleitoral (MPE) emitiu um parecer defendendo a manutenção da sentença que cassou os diplomas do prefeito e do vice-prefeito de Placas, no Pará, Arthur Possimoser do Socorro e Leonir Hermes, respectivamente.

O documento também apoia a inelegibilidade de ambos por oito anos, além da ex-prefeita do município, Leila Raquel Possimoser, tia de Arthur.

A decisão de primeira instância, proferida pela 68ª Zona Eleitoral de Rurópolis, acatou a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pela coligação “Placas para Placas”. A acusação central é de abuso de poder político e econômico, com o uso da máquina pública para favorecer a candidatura de Arthur Possimoser nas eleições de 2024.

Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, a então prefeita Leila Raquel Possimoser utilizou a estrutura administrativa do município para promover a candidatura do sobrinho, que era secretário de administração. As irregularidades apontadas incluem o uso do programa social “Bora Pra Frente” para promoção pessoal, distribuição de cestas básicas e churrascos em eventos com apelo eleitoral, e a veiculação de propaganda institucional em redes sociais da prefeitura.

A promotoria destaca como evidências o uso do slogan “Pra Frente Placas” na campanha, em uma tentativa de associar a candidatura ao programa social “Bora Pra Frente”, e o aumento expressivo dos gastos com publicidade institucional em 2024, que teriam sido direcionados para a promoção de Arthur Possimoser.

A defesa dos acusados negou as irregularidades, alegando a legalidade das ações administrativas e a ausência de intenção eleitoral. Os réus podem recorreram da decisão no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), que deve decidir em breve sobre o recurso.

Fonte:O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2025/07:00:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...