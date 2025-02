MPF dá 24h para prefeitura de Belém se manifestar sobre exclusão de blocos afros do Carnaval

Carnaval ocorre na Aldeia Cabana. — Foto: Agência Belém

Organizações sociais reivindicam a inclusão dos blocos na abertura dos desfiles das escolas de samba, tradição há mais de 20 anos no Carnaval oficial da cidade.

O Ministério Público Federal (MPF) requisitou à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Belém (Semcult) que se manifeste, no prazo de 24 horas, sobre a exclusão dos blocos afros e afoxés da programação oficial do Carnaval deste ano na capital. O g1 aguardava posicionamento da Prefeitura até a publicação da reportagem.

De acordo com organizações da comunidade afro-brasileira no Pará, que apresentaram denúncia formal ao MPF, a medida é um ato de racismo institucional que silencia a história e a cultura afro-brasileira na festividade.

As organizações sociais reivindicam a inclusão dos blocos na abertura dos desfiles das escolas de samba – como é tradição há mais de 20 anos –, apoio à realização do “Circuito Antirracista Mãe Raimundinha da Cocada” e um diálogo aberto com a administração municipal.

O MPF também requisitou que a secretária municipal de Cultura e Turismo de Belém, Cilene Sabino, apresente uma resposta sobre as medidas que serão adotadas para resolver os problemas e atender às demandas mencionadas pelas organizações sociais.

