MPF denuncia canadense preso no aeroporto de Belém (PA) por tráfico internacional de R$ 17 milhões em cocaína

Foto: PF | Denunciado foi detido na capital paraense ao tentar embarcar para Lisboa com entorpecente recebido em São Paulo.

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça Federal um canadense por tráfico internacional de entorpecentes. O denunciado foi preso em flagrante em 3 de setembro de 2024, durante abordagem de rotina realizada pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal no aeroporto internacional de Belém (PA). Ele foi solto após audiência de custódia.

De acordo com os registros do caso, o denunciado foi selecionado para inspeção enquanto estava no momento de saída para Lisboa, em Portugal. Após a inspeção em sua mala, foram encontradas duas embalagens plásticas contendo 4,25 quilos de substância entorpecente, forradas com papel carbono e melados de substância oleosa. Os laudos periciais subsequentes resultaram positivo para cocaína.

Interrogado, o acusado relatou que viajou do Canadá para São Paulo e ficou hospedado em um hotel por uma semana. Ele afirmou ter recebido a mala em São Paulo e confessou que iria receber a quantia de US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) para transportar o material até Genebra, na Suíça, com parada em Lisboa e escala prevista em Londres, na Inglaterra.

Provas e situação jurídica – O MPF afirma que a comprovação do crime está certificada pelos termos de depoimento dos policiais federais, pelos laudos periciais e pelos termos de apreensão. A autoria é considerada incontestável, decorrente da situação de flagrância e da confissão do acusado.

A natureza internacional do delito atrai a competência da Justiça Federal e justifica o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. O MPF requereu a comunicação da denúncia à embaixada do Canadá para conhecimento e acompanhamento.

Fonte: Ministério Público Federal no Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/12:14:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...