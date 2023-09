MPF investiga incêndio registrado no Hospital Municipal de Santarém

Durante a diligência do MPF no local do ocorrido, foi identificado que a área atingida pelo fogo foi reformada com recursos da União no valor de R$ 1 milhão. (Foto:Divulgação / MPF).

Área afetada pelo incêndio tinha recebido recursos da União no valor de R$ 1 milhão

O Ministério Público Federal (MPF) realizou, nesta terça-feira (12), diligência para apuração de eventual prejuízo ao patrimônio público em decorrência do incêndio ocorrido na madrugada do mesmo dia no Hospital Municipal de Santarém. Durante a apuração no local dos fatos, identificou-se que a área afetada é aquela que, recentemente, fora objeto de obra de reforma com recursos da União no valor de R$ 1 milhão. O montante foi consolidado após reprogramações aceitas pelo agente financeiro.

A equipe de diligência, composta por um procurador da República e três servidores, foi recebida por secretários do município de Santarém e realizou registros fotográficos e a coleta de entrevistas de quatro pessoas, com o objetivo de compreender os motivos que ocasionaram as chamas.

Gilberto Batista Naves Filho, procurador da República titular da apuração, participou ainda de reuniões com o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Secretaria Estadual de Saúde do Pará (Sespa). Ele está comprometido na elucidação dos fatos. Para o procurador, “é necessária apuração célere e objetiva, inclusive para avaliar a adoção de medidas que mitiguem o risco de eventos similares no futuro”.

O relatório da diligência está em fase de produção. Na continuidade das apurações, poderá ocorrer a coleta de depoimentos adicionais e a juntada de documentos. Ao final, serão avaliadas as medidas administrativas e judiciais eventualmente cabíveis.

Força-Tarefa

O Governo do Pará montou uma força-tarefa para minimizar os transtornos aos pacientes em tratamento no Hospital Municipal de Santarém e que precisaram deixar a unidade por causa do incêndio. O governador do Estado, Helder Barbalho, visitou o hospital municipal e a arena estadual, no município, que acolhe pacientes transferidos de forma emergencial. Ele informou também que reforçou o atendimento no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e que o estado auxilia a Prefeitura de Santarém na contratação de leitos particulares.

Recurso disponibilizado

Nesta quarta (13), o Estado autorizou a disponibilização de recurso para custear os hospitais privados que estão dando suporte de urgência e emergência ao município.

Fonte:O liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/09/2023/10:39:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...