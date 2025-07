MPF pede à Justiça medidas emergenciais para acolhimento de pessoas em situação de rua, em Belém (PA)

A manifestação, assinada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão no Pará, Sadi Flores Machado, reforça que a omissão do município viola o princípio do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), e compromete os direitos fundamentais da população em situação de rua.

O MPF também constatou que os mutirões de cidadania realizados pelo município, em 22 de agosto de 2024 e 23 de março de 2025, ocorreram em locais distintos da escadaria dos Correios, sem impacto efetivo na resolução do problema. Relatórios dos Correios confirmam o aumento do número de pessoas em situação de rua no local, reforçando a omissão municipal.

O MPF destaca que, com uma estimativa de 2.500 a 3.000 pessoas em situação de rua em Belém, as 40 vagas representam menos de 5% da demanda, evidenciando a ineficácia das políticas públicas municipais. Em 2023, os abrigos ofertavam 54 vagas e a redução agravou a crise de acolhimento.

No pedido, o MPF requereu que o município, em até 15 dias, faça a contagem oficial da população em situação de rua em Belém; comprove os atendimentos realizados, com oferta de serviços e inclusão em políticas públicas e tome medidas emergenciais para o acolhimento das pessoas na escadaria dos Correios.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça que determine ao município de Belém (PA) o cumprimento de uma série de medidas para a identificação e acolhimento de pessoas em situação de rua. O MPF também requereu a aplicação de multas ao município e à Fundação Papa João XXIII (Funpapa) no processo que trata dos direitos das pessoas em situação de rua que vivem na escadaria da agência dos Correios, na Avenida Presidente Vargas. Além de ter descumprido uma decisão judicial, a prefeitura apresentou informações falsas no processo.

Fonte: Ministério Público Federal no Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/07:22:01

