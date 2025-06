MPF pede multa ao prefeito de Pacajá por descumprir decisão judicial sobre escolas, no PA

Escolas de assentamentos em Pacajá estão em péssimo estado. — Foto: Divulgação

Falta de transporte e de infraestrutura em três escolas na cidade coloca em risco alunos. Órgão quer ampliar as multas e cobra ação urgente do município.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça Federal, nesta segunda-feira (2), a aplicação de multas ao município de Pacajá, no sudoeste do Pará, e a autoridades municipais, por descumprimento de decisão judicial.

A decisão descumprida determina que a Prefeitura de Pacujá realize melhorias urgentes no acesso e na infraestrutura de três escolas da região. O g1 solicitou um posicionamento à administração municipal e aguarda retorno.

Segundo o MPF, o município não cumpriu a determinação judicial emitida em junho de 2024, que estabelecia prazo de 90 dias para regularizar o transporte escolar e garantir acesso seguro às escolas municipais nos assentamentos Rio Bandeira e Cururui (núcleo J):

A decisão obrigava ainda a prefeitura a realizar, em até 180 dias, obras emergenciais para garantir infraestrutura mínima nas escolas, incluindo espaços adequados para armazenamento e preparo da merenda escolar, com construção de estruturas de alvenaria.

Multas e punições

O MPF pede que seja cobrada a multa de até R$ 100 mil, já prevista pela Justiça, e que esse valor seja ampliado. O órgão também solicita multas pessoais ao prefeito e ao secretário municipal de Educação de Pacajá.

Situação das escolas preocupa

Imagens enviadas à procuradora da República Manoela Lopes Lamenha Lins Cavalcante mostram a precariedade das escolas e das estradas de acesso.

Segundo relatos de familiares de alunos, a má condição das vias impede o transporte escolar de operar, dificultando a ida dos estudantes às aulas.

Para tentar contornar o problema, famílias usam veículos próprios, como motocicletas, mas os atolamentos são frequentes.

“O município de Pacajá até hoje não cumpriu a determinação judicial, demonstrando desrespeito ao Poder Judiciário. A situação é gravíssima e merece intervenção judicial urgente”, afirmou a procuradora.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/12:11:27

