MPF vai ouvir a sociedade sobre a desativação do Pronto-Socorro Mário Pinotti, o PSM da 14, em Belém (PA)

(Foto: Arte: Comunicação/MPF) – Evento, aberto à participação de qualquer pessoa interessada, será realizado no próximo dia 13, na sede do MPF na capital paraense

O Ministério Público Federal (MPF) vai realizar uma escuta pública sobre a desativação do Hospital Pronto-Socorro Municipal (PSM) Mário Pinotti, conhecido como PSM da 14, em Belém (PA). O evento está marcado para o próximo dia 13, às 14h, no auditório da sede do MPF na capital paraense.

A iniciativa tem como finalidade ouvir a sociedade, usuários do sistema de saúde, profissionais da área e entes públicos sobre o tema. O objetivo é também construir consensos entre os participantes e buscar encaminhamentos por parte da prefeitura.

Qualquer pessoa interessada pode participar. Para quem quiser fazer manifestações durante o evento, as inscrições serão feitas no local, na entrada do auditório, meia hora antes do início da escuta pública, e seguirão a ordem de chegada.

As manifestações ocorrerão das 14h às 17h, e a inscrição não garante o direito à fala caso o tempo se esgote. Após esse horário, os integrantes da mesa farão suas considerações e encaminhamentos. O encerramento está previsto para as 18h.

Foram convidados para compor a mesa o prefeito de Belém, o secretário de Saúde do município, o diretor-geral do PSM Mário Pinotti, o superintendente estadual do Ministério da Saúde no Pará, além de representantes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e das Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado (DPE-PA).

Diversas outras entidades, como conselhos de saúde e de categorias profissionais, sindicatos, a Câmara Municipal e órgãos de fiscalização, também foram convidadas a participar do evento.

Serviço:

O quê: Escuta Pública sobre a desativação do Hospital Pronto-Socorro Mário Pinotti.

Quando: 13 de agosto, a partir das 14h.

Onde: auditório do MPF em Belém, na rua Domingos Marreiros, 690, bairro Umarizal.

Participação com fala: inscrições para fala no local, a partir das 13h30, por ordem de chegada.

