MPMT denuncia autor de chacina em bar por sete homicídios qualificados e pede a conversão da prisão em preventiva

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, se entregou à polícia dois dias após o crime em Sinop — Foto: Reprodução/Rede social.

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, que morreu em confronto com a polícia, mataram sete pessoas em um bar em Sinop. Ele se entregou à polícia dois dias após o crime. O inquérito que apura o crime foi concluído na última quinta-feira (16).

O autor da chacina em um bar, de Sinop, a 503 km de Cuiabá, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, foi denunciado, nesta quinta-feira (23), pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) por sete homicídios qualificados, furto e roubo majorado. O MP ainda requereu a conversão da prisão temporária de Edgar em preventiva.

Edgar e Ezequias Souza Ribeiro, que morreu em confronto com a polícia, mataram sete pessoas, depois de perderem um jogo, no dia 21 de fevereiro.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop denunciou o acusado por sete homicídios qualificados por motivo torpe, emprego de meio cruel, por meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, furto qualificado e roubo majorado. Além de responder por mais uma qualificadora, por ter matado Larissa de Almeida Frazão, de 12 anos.

Segundo o Ministério Público, os delitos foram perpetrados por meio que resultou perigo comum, visto que o denunciado Edgar efetuou disparos de armas de fogo em estabelecimento comercial com várias pessoas, bem como em direção à rua, colocando em risco número indeterminado de pessoas.

Na última quinta-feira (16), a Polícia Civil concluiu o inquérito que investigou a chacina e encaminhou à Justiça.

Entenda o caso

Sete pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos, foram mortos por Edgar e Ezequias. De acordo a Polícia Militar, eles perderam a partida, foram buscar mais dinheiro, voltaram ao bar e perderam novamente. Depois de serem alvo de piadas das pessoas que participavam do jogo, foram até o carro e pegaram duas armas.

Um deles, com uma pistola, rendeu as pessoas e as colocou na parede. Enquanto o outro chegou com uma espingarda e atirou nas vítimas.

Um vídeo registrado por um câmera de segurança mostra o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que as algumas das vítimas fiquem de costas, viradas para a parede. Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete e chega atirando.

As vítimas, entre elas a adolescente, tentam correr e são atingidas já fora do bar. Segundo a perícia, a garota foi atingida por um tiro de espingarda nas costas.

Após a execução, os homens pegam o dinheiro que está em uma das mesas de sinuca e outros objetos pelo bar e fogem em uma caminhonete que estava estacionada em frente do bar.

Além de Edgar e Ezequias, nove pessoas estavam no local. Seis morreram no bar e um homem foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. Ele morreu à noite no hospital.

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/03/2023/15:35:37 com informações do g1 MT.

