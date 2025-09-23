MPPA abre inscrições de cadastro para estágio em regime de reserva de cotas

Foto:Reprodução | O período de inscrições prossegue até o dia 6 de outubro

O Ministério Público do Pará (MPPA) tornou pública nesta segunda-feira (22), a abertura das inscrições para a formação de Cadastro Reserva Excepcional de estágio de nível superior, exclusivamente em regime de reserva de cotas, visando o preenchimento de vagas nos órgãos auxiliares e/ou de execução que compõem a instituição. O período de inscrições prossegue até o dia 6 de outubro.

O MPPA resalta que serão aceitas no cadastro apenas inscrições nos grupos de cotas: PcD, negros, indígenas, quilombolas e pessoas trans, transgêneros e/ou transsexuais.

A formação de Cadastro Reserva Excepcional, objeto do presente Edital, visa suprir as eventuais vagas de estágio nos órgãos auxiliares e/ou de execução integrantes do MPPA, os quais terão validade até a homologação do resultado final da sexta seleção pública de estágio, em caráter complementar ao Edital n° 01/2024-MPPA, que teve por objeto a formação de cadastro de reserva de ampla concorrência, para os mesmos cursos e localidades.

O valor atual da bolsa de estágio é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e do auxílio-transporte é de R$ 8,00 (oito reais) por dia de cumprimento da jornada de estágio na modalidade presencial.

Fonte: MPPA.

