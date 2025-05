MPPA participa de encontro de professores indígenas Munduruku

Foto:Reprodução | O Ministério Público do Pará participou do encontro Pusuruduk, que reuniu professores indígenas e lideranças na Aldeia Santa Maria, território indígena Munduruku, às margens do Rio Cururu, município de Jacareacanga, no período de 19 a 23 de maio.

Participaram pelo MPPA a promotora de Justiça Lilian Braga, coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nierac) e o promotor de Justiça titular de Jacareacanga, Wesley Abrantes. No primeiro dia os participantes deslocaram-se até a aldeia, para início dos trabalhos.

Os movimentos indígenas Munduruku Da’Uk, Arikico, Wakoborum, Poy e Inpereg Ayu (Imprenhanhã) apresentaram seus históricos e ações. Falaram também representantes do Dsei Tapajós (saúde indígena), coordenação do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi), e Funai.

Ainda no segundo dia a promotora de Justiça Lílian Braga ressaltou a importância dos movimentos que os Munduruku fizeram parte, como a luta por melhorias da educação indígena no Pará, por ocasião da ocupação da Seduc no início do ano de 2025, e ainda a manifestação na Transamazônica, discutindo a defesa do território e para que fossem recebidos pelo Ministro Gilmar Mendes.

O terceiro dia iniciou com cantos e danças Munduruku. Foi apresentado um relatório das ações e colocado em discussão, sendo um momento importante de manifestação de caciques, cacicas, mulheres, homens e jovens. A partir dos relatórios, foram feitos encaminhamentos.

No quarto dia as lideranças apresentaram suas demandas, especialmente em relação à educação.O promotor de Justiça Wesley Abrantes apresentou as ações da promotoria, voltadas ao povo Munduruku. Durante todo o evento a promotoria de Jacareacanga atendeu os cidadãos, já antecipando o plano de atuação 2025/2026, que prevê a promotoria itinerante, ocasião em que se deslocará para regiões afastadas da sede do município, para atender os munícipes e efetivar seus direitos.

A Promotoria se comprometeu também em acompanhar as ações sobre construção e reformas das escolas e recomendar que a entrega da merenda escolar seja viabilizada em sistema auditável, para evitar atrasos e outros problemas, além de incentivar a produção local

