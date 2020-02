MPPA pede cancelamento do ‘Sal Folia 2020’ em Salinópolis, no PA, devido à falta de autorização

Orla do Maçarico, em Salinas — Foto: Reprodução

O evento está marcado para os dias 23, 24 e 25 deste mês, na orla do Maçarico, e é organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Salinópolis (Acesa).

Uma ação ajuizada pela promotoria de Justiça de Salinópolis, nordeste do Pará, pede que o evento “Projeto Sal Folia 2020” seja cancelado na orla do Maçarico. O evento está marcado para os dias 23, 24 e 25 de fevereiro e é organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Salinópolis (Acesa). O G1 tenta contato com a organização, mas ainda não obteve resposta.

Segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), o evento “não cumpre requisitos legais e regulamentares municipais e estaduais vigentes, colocando em risco a segurança dos participantes”. Além do cancelamento, a ação pede pagamento de multa de R$1 milhão, por dia de evento, em caso de descumprimento.

Em nota, o órgão informou que a Acesa não conseguiu licenças necessárias para realização do evento, o que motivou a abertura do procedimento de investigação.

Segundo o MPPA, a Acesa precisaria de autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de órgãos de segurança. A Semma negou a autorização, de acordo com o MP.

Ainda segundo a promotoria, a Polícia Civil informou que não houve qualquer solicitação oficial para obtenção de licença. Também seria necessária, de acordo com a Associação Comercial do Pará (ACP), a avaliação do Corpo de Bombeiros.

A ação cita que o evento não faz parte do calendário cultural do município. O MP investiga se a programação teria como objetivo a promoção da pré-candidatura à prefeitura do executivo Max Denner, pai do dirigente da Acesa, e caso o fato se confirme, os envolvidos podem ser responsabilizados na seara eleitora, segundo o MP. O G1 também tenta contato com o executivo, mas ainda não teve resposta.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...