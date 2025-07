Muita chuva? Veja a previsão do tempo para o segundo final de semana das férias no Pará

(Foto: Reprodução) – Condições climáticas variam em diferentes regiões do estado e podem impactar a programação de quem vai aproveitar os dias de folga

O tempo deve variar bastante nas diferentes regiões do Pará neste fim de semana. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), a previsão é de instabilidade atmosférica entre os dias 12 e 13 de julho.

Na Região Metropolitana de Belém, o sábado começa com céu parcialmente nublado e tempo firme. No entanto, há chance de chuva isolada entre o fim da tarde e o início da noite.

No domingo, o tempo segue estável pela manhã. À noite, são esperadas chuvas fracas e isoladas, com mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. A umidade oscila entre 50% e 100%.

No nordeste do estado, cidades como Bragança e São João de Pirabas terão chuvas isoladas no sábado e possibilidade de pancadas fortes no domingo à noite.

No sudeste paraense, em municípios como São Geraldo do Araguaia e Canaã dos Carajás, o tempo deve permanecer firme durante o fim de semana.

O calor será intenso, com máxima de até 36 °C no sábado. A umidade pode cair para 25% à tarde, exigindo atenção à hidratação. Os ventos são fracos, de Leste/Sudeste.

O sudoeste também terá tempo seco. Em cidades como Trairão e Novo Progresso, não há previsão de chuva. O céu ficará parcialmente nublado nos dois dias.

As temperaturas vão de 18 °C a 35 °C. A umidade do ar varia de 20% a 90%, o que requer cuidados com exposição prolongada ao sol.

Na região do Baixo Amazonas e Calha Norte, a previsão é de pancadas de chuva entre a madrugada e o início da noite de sábado, especialmente em Almeirim.

No domingo, o céu estará nublado com chuvas no fim da tarde em Oriximiná. A temperatura varia de 22 °C a 33 °C, com alta umidade e ventos fracos de Norte/Nordeste.

No arquipélago do Marajó, o fim de semana será de pancadas de chuva isoladas, principalmente na madrugada e no fim da tarde e noite, em cidades como Breves e Santa Cruz do Arari.

As temperaturas vão de 22 °C a 32 °C. O céu permanece entre parcialmente nublado e nublado, com ventos fracos de nordeste e umidade elevada.

Para quem pretende aproveitar as praias, a maré alta em Salinópolis será às 8h14 no sábado, com 4,77 metros. No domingo, sobe para 4,82 metros às 8h57.

Na Ilha de Mosqueiro, a maré alcança 3,49 metros às 11h19 de sábado. No domingo, pode chegar a 3,52 metros por volta de 12h01.

A Semas alerta que o tempo instável pode afetar atividades ao ar livre. Em áreas com calor intenso, é importante reforçar os cuidados com a saúde e a hidratação.

