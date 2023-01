Mula com sinais de maus-tratos é abandonada pelo dono em Altamira

Animal tinha várias lesões pelo corpo e deve passar por avaliação veterinária (Foto:Confirma Notícia)

Além da idade avançada, animal apresentava diversas lesões pelo corpo

Uma mula, vítima de maus-tratos, foi resgatada por fiscais da Secretaria da Gestão do Meio Ambiente de Altamira (Semma), no sudoeste do Pará, na última segunda-feira, 16, depois que moradores encontraram o animal abandonado em uma área do bairro Mutirão e acionaram autoridades para pedir ajuda.

O animal foi encaminhado para o terreno da Secretaria de Agricultura, onde deve passar por avaliação veterinária.

Moradores disseram que o animal foi abandonado durante o fim de semana, pelo período da noite, o que colaborou para que o responsável pelo abandono não fosse identificado.

Sem saber o que fazer, as pessoas do local guiaram a Mula até uma área de mata para que ela pudesse se alimentar e também deixaram água à disposição. Um voluntário da Associação Protetora dos Animais para Tratamento e Adção (Apata), foi informado da situação e acionou a Semma.

Spike e Lindinha: história triste com final feliz, graças ao carinho e cuidado da Ong “Lar do Amor”

Única ONG que cuida de animais de rua em Santarém pede ajuda para não fechar as portas

Ao chegar ao local, os fiscais tentaram puxar o animal usando uma corda, mas a mula mal conseguia sair do lugar. Caminhando lentamente, ela foi conduzida até um local seguro. De acordo com os agentes que fizeram o resgate, a mula foi encaminhada para o terreno da Secretaria de Agricultura, onde passará por uma avaliação com o veterinário. Ainda não há informações de qual o seu real estado de saúde.

Os fiscais apuram agora quem é o responsável pelo animal e em que circunstâncias a mula foi abandonada no bairro e se o proprietário praticou maus-tratos obrigando o animal a trabalhos forçados mesmo estando com uma idade avançada e muito doente.

LEI

De acordo com a Lei Municipal nº 3.427/2022, artigos 57 e 240, o abandono de um animal, além de criminoso é considerado um ato cruel e degradante, e deixar o tutor, ou responsável de prestar cuidados médicosveterinários e praticar atos de abusos, maus tratos, ferir ou mutilar, animais silvestres domésticos ou domesticados nativos ou exóticos, é considerado infração grave.

Esses crimes também estão previstos na lei federal de crimes ambientais que passou por atualização em 2022 e teve a pena aumentada para quem pratica maus-tratos contra animais, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e pagamento de multa. (Com informações de Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2023/14:50:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...