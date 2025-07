Mulher afirma ter ficado cega após usar produto vendido por Virginia Fonseca

Foto:Reprodução | Um vídeo de uma consumidora da empresa Wepink viralizou nas redes sociais após a mulher afirmar que ficou cega após usar um produto vendido pela empresa de cosméticos da Virgínia Fonseca. Ela teria comprado um fortalecedor de cílios da loja de cosméticos da influencer e teve a visão comprometida, ocasionando um problema de saúde grave.

Lidiane Herculano, moradora de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, afirmou que aplicou o produto e sua visão ficou turva. Segundo o diagnóstico da médica que a atendeu na emergência de um hospital na cidade de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ela teria queimado a córnea, o que a teria deixado cega temporariamente.

A mulher contou com detalhes o que aconteceu. De início, ela relatou que sentiu um leve incômodo depois de aplicar o produto, mas acreditou que fosse algo normal: “Senti uma ardenciazinha de leve”. Mesmo assim, ela foi dormir, mas quando acordou, a situação já havia piorado. “Quando acordei, eu já estava vendo tudo muito nublado, tudo muito cinza. Lavei com soro, com água boricada e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que, no dia seguinte, quando acordei para ir pro trabalho, continuei com essa nebulosidade”.

Como não estava conseguindo enxergar direito, as suas colegas de trabalho insistiram para que ela procurasse uma ajuda médica. “Eu não tava com dor, com nada, só com aquela névoa. Cheguei ao trabalho e minha colegas disseram: ‘Não você vai [ao médico] porque vista é um negócio sério’. Consegui uma oftalmologista, ela fez um exame, colocou um colírio e ela disse que o produto tinha queimado minha córnea. Disse que se eu não tivesse lavado, poderia ter sido pior”.

Tratamento inicial não funcionou

Mesmo seguindo as orientações médicas enquanto estava em casa, as dores intensificaram ao longo da noite. “Ela [a médica] me passou quatro colírios e comecei a usar e fui dormir. Mas quando foi umas 6h da manhã, acordei sentindo muita dor, com os olhos lacrimejando”, contou Lidiane.

Por conta do agravamento do seu quadro, a consumidora procurou uma unidade especializada. “Fui para um hospital especialista em olhos em Duque de Caxias e o médico examinou, eu já nem conseguia mais abrir os olhos. Parecia que estava passando uma gilete nos olhos. Uma dor insuportável”.

Indignação do filho

Otavio Lopes, filho de Lidiane Herculano, utilizou as redes sociais para contar um pouco mais sobre o que aconteceu. Ele relatou que o tempo de recuperação da mãe é de cinco a sete dias. “Agora, minha mãe não consegue abrir os olhos de tanta dor e queimação”, desabafou.

Após continuar com as recomendações médicas, Otavio informou que o quadro de Herculano está evoluindo positivamente: “Então, minha mãe está melhor. E estamos tomando as medidas cabíveis enquanto a esse assunto”.

