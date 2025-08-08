Mulher agredida com mais de 60 socos compartilha imagem da recuperação facial após cirurgia

Juliana tem usado suas redes para compartilhar com seus seguidores os impactos da agressão e os avanços na recuperação. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Juliana Garcia segue em processo de recuperação após ser brutalmente agredida com 61 socos pelo ex-jogador Igor Cabral; ela publicou nesta sexta-feira (8) uma nova foto mostrando o rosto ainda com hematomas

Juliana Garcia, de 35 anos, usou as redes sociais para mostrar como tem sido o seu processo de recuperação após passar por uma cirurgia de reconstrução facial, após a violência que sofreu do namorado em elevador. Nesta sexta-feira (8), ela publicou uma nova foto em que aparece com hematomas no rosto, resultado da violência que sofreu no fim de julho.

A vítima, que teve os ossos da face fraturados após ser agredida com 61 socos pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, passou por cirurgia no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e recebeu alta na última segunda-feira (4/8).

Desde então, Juliana tem usado suas redes para compartilhar com seus seguidores os impactos da agressão e os avanços na recuperação, mostrando coragem e força diante de uma situação traumática. O caso gerou comoção nas redes sociais, onde internautas têm demonstrado apoio à vítima.

O crime aconteceu no dia 26 de julho, em um condomínio de alto padrão em Ponta Negra, em Natal (RN), e foi flagrado por câmeras de segurança do prédio. Um segurança acompanhava as imagens em tempo real e acionou a Polícia Militar. Igor foi contido por moradores e preso em flagrante ao sair do elevador.

No momento da prisão, Juliana entregou aos policiais um bilhete denunciando que havia sido ameaçada de morte. A Polícia Civil autuou o agressor por tentativa de feminicídio.

Igor Eduardo Cabral segue preso desde 28 de julho e foi transferido na última sexta-feira (1º/8) para a Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim. A defesa do ex-jogador havia solicitado cela individual por motivos de segurança, mas o pedido foi negado.

Nesta quinta-feira (7/8), o Ministério Público do Rio Grande do Norte teve a denúncia aceita pela Justiça, tornando Igor réu por tentativa de feminicídio. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por ciúmes.

LEIA TAMBÉM:

VÍDEO: Ex-jogador de basquete espanca mulher com mais de 60 socos seguidos em elevador

O que disse à polícia a mulher agredida com 61 socos por ex-atleta

Mulher agredida com mais de 60 socos passará por cirurgia de reconstrução da face

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/16:41:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...