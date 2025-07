Mulher agride e arrasta jovem pelo cabelo, e a ameaça por não usar sutiã; veja vídeo

(Foto: Reprodução) – Mulher agride e arrasta jovem pelo cabelo, e a ameaça por não usar sutiã.

Polícia Civil investiga caso registrado em Curitiba; advogado da vítima aguarda o resultado do corpo de delito

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso de uma jovem que foi agredida e ameaçada por uma mulher que se incomodou por ela estar sem sutiã, em Curitiba. Durante as agressões, ela arrastou a jovem pelo cabelo e ainda disse que iria matá-la com a ajuda do marido.

Conforme a Polícia Militar (PM), a jovem havia saído do cursinho quando foi abordada pela mulher na rua, que então começou a ofendê-la e ainda perguntou se ela trabalhava em uma fábrica de sutiã. Após a vítima dizer que não, as agressões começaram. A mulher ameaçou a jovem e a chamou de “sem vergonha”.

O caso foi registrado na última quarta-feira (16), mas veio à tona nesse sábado (19), após o registro da câmera de segurança ser revelado. A vítima prestou depoimento nesta terça-feira (22).

Nas imagens, a jovem aparece dentro de uma galeria de arte após tentar se proteger e correr para o local. Porém, a mulher segue atrás da jovem. No vídeo, é possível ver o momento em que ela desfere diversos socos contra a vítima, que cai no chão e continua sendo atacada. Em determinado momento, a jovem é arrastada pelo cabelo até a porta da galeria. Um homem aparece nas imagens tentando impedir as agressões.

“A mulher começou novamente a agredir, com golpes contundentes na cabeça. Depois, levou a jovem ao chão, continuou as agressões e puxava ela pelo cabelo na tentativa de arrastá-la ali para a morte, porque disse que mataria ela lá fora com a ajuda do marido”, disse o advogado da jovem, Eduardo Holdorf, ao g1.

O advogado ressalta também que o episódio é visto como “gravíssimo de violência física e psicológica”, já que a jovem está com medo de sair de casa e não está frequentando a escola.

Conforme a Polícia Civil, que investiga o caso, as imagens da câmera de segurança estão sendo analisadas, e agora o advogado aguarda o resultado do corpo de delito, que deverá ficar pronto somente na próxima semana.

“Entendemos que é cabível dizer que foi uma tentativa de feminicídio. Primeiro, pois a todo momento ela dizia que iria matá-la. E, segundo, que foi pela condição de ser mulher, um menosprezo. Então, a defesa vai preparar uma notícia-crime, levar até a autoridade policial, tentar argumentar e, se a autoridade policial continuar não entendendo isso como uma tentativa de homicídio, levaremos diretamente ao Ministério Público”, completou Eduardo Holdorf.

VEJA VÍDEO:

Fonte: Itatiaia Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/16:22:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...