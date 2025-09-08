VÍDEO: Mulher bate em atendente com chinelo após filho gastar R$ 10 em mercado

(Foto:Redes Sociais) – A mulher teria ficado irritada com a atendente após ela deixar o filho gastar dinheiro na loja, por isso, bateu nela com o chinelo.

A gravação de uma câmera de segurança de um mercado registrou o momento em que uma mulher entrou na loja, revoltada, e bateu na atendente com um chinelo. De acordo com as imagens, o filho da agressora teria gastado dinheiro no estabelecimento sem a permissão da genitora.

O caso aconteceu na última quarta-feira (3) em Pastos Bons, no Maranhão. Nas imagens, é possível ver que a cliente entra na loja, revoltada, e começa a discutir com a funcionária.

De acordo com a mãe, o filho teria pego dinheiro de cima da geladeira e gastado na loja para comprar adesivos. Por isso, ela briga com a atendente, afirmando que ela não poderia ter vendido para a criança. Entretanto, a jovem se defendeu.

“Eu não tenho culpa de o seu filho vir aqui, não”, afirmou a vendedora.

Irritada, a mulher começou a bater na atendente com um chinelo. Conforme informações da Polícia Militar, ela também teria agredido o próprio filho.

Por fim, a mãe e a vendedora foram levadas até a delegacia da cidade. Mesmo quando os policiais chegam, a genitora continua acusando a funcionária.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: Macajuba Acontece / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/16:59:18

