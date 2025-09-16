Mulher celebra divórcio com carro decorado e buzinaço e vídeo viraliza

(Foto: Reprodução) – Um carro foi decorado com balões roxos, latinhas presas ao para-choque e uma mensagem escrita com tinta nos vidros: “Enfim divorciada! Um recomeço”.

A mulher por trás da homenagem não foi identificada, mas parecia radiante com a conquista. A imagem, compartilhada na página Dourados Mil Grau, viralizou nas redes sociais e gerou uma série de comentários.

Enquanto alguns elogiaram a celebração, ressaltando a importância de comemorar a liberdade e o início de uma nova fase, outros acharam a comemoração ousada.

Comentários de leitores:

“Pela comemoração e repercussão, acredito que a libertação foi grande. Parabéns pela coragem, te desejo um abençoado recomeço, de muitas conquistas e muito sucesso. Não te conheço, mas estou aqui na torcida pelo teu sucesso”, afirmou Luci Giroto.

“Divórcio. Uma nova história, com novo recomeço e cabeça erguida. Felicidades para você”, comentou Zilda Calixtro.

“Para a colega comemorar com carreata e buzinaço, foi livramento. Parabéns pela nova vida, que Deus te abençoe! Antes assim, ao invés de se tornar mais um número na estatística do Estado em feminicídio”, escreveu Josilene Oliveira.

