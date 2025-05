Mulher com esquizofrenia desaparece após fuga de clínica no Pará

Foto:Reprodução | Uma mulher de 40 anos está desaparecida desde março, após sair de casa em Aparecida de Goiânia (GO).

Familiares relatam que ela foi localizada dias depois em Marabá (PA), sua cidade natal, onde estava internada em uma clínica de recuperação, mas fugiu do local. A vítima, que possui esquizofrenia, teria pegado um ônibus para Araguaína (TO) e, posteriormente, seguido para Gurupi, onde foi vista pela última vez em 14 de abril.

Segundo o irmão da desaparecida, um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil de Araguaína após informações de que ela teria desembarcado na cidade. A família, que já gastou recursos em buscas anteriores, afirma estar desesperada e sem condições financeiras para continuar as investigações. A SSP-TO informou que o caso está sob responsabilidade da Deic em Araguaína.

Autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro da mulher seja repassada aos números da Polícia Civil em Araguaína (63 3413 1333) ou Gurupi (63 3312 4579). O desaparecimento segue sob investigação, enquanto familiares aguardam por atualizações. A situação destaca os desafios enfrentados por famílias de pessoas com condições mentais em casos de desaparecimento.

Fonte: brasilemfolhas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2025/19:13:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...