Mulher condenada por tráfico de drogas é recapturada em Santarém

(Foto: Reprodução) – A Polícia Militar durante rondas recapturou Raquel Barreto da Costa, 41 anos, na Travessa 20, bairro Nova República em Santarém.

Por volta das 21h 30 de terça-feira (01) os policiais visualizaram uma mulher utilizando tornozeleira eletrônica adentrando em uma residência neste local acima citado. Contra ela, um mandado de prisão pendente expedido pela Vara de Execução Penal da espécie de recaptura por tráfico de drogas, artigo 33.

Com pena restante de 7 anos no regime fechado, e ao ser verificado no BNMP, foi constatada a existência deste mandado judicial em desfavor de Raquel.

“O mandado de prisão da Raquel foi executado pela guarnição do recobrimento junto com o oficial de dia, e tomamos conhecimento desse mandado de prisão ainda no início da tarde, o contexto é de recaptura, possivelmente uma regressão cautelar e, segundo a mesma, cometido em 2012”, relatou o Tenente Alciomar do 35º BPM.

O PM também complementou que Raquel já passou um tempo na Casa Penal e estava respondendo em liberdade.

“Não sabemos e nem ela soube explicar o porquê da regressão, mas assim que tomamos conhecimento desse mandado de prisão, começamos a saturar a área, a fim de localizar a mesma com apoio Polícia Penal, que sempre mantendo esse contato da possível localização, tem em vista que está com tornozeleira, e segundo eles estaria desligada”, frisou o Tenente Alciomar da PM.

Durante live no momento da apresentação, a filha da detida fez um comentário.

“Eu sei que minha mãe errou no passado e está respondendo a domicílio, trabalhando e agindo conforme eles mandam e esperando seu primeiro netinho, e isto volta acontecer, só tenho ela de família, sempre foi eu e ela pra tudo”, destacou a filha.

Em seguida, os militares conduziram a condenada para a 16ª Seccional de Polícia Civil aos procedimentos cabíveis.

