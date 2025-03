Mulher confessa canibalismo após comer pênis e coração de idoso e detalha crime à polícia

Josefa Lima de Sousa confessou ter matado Celso e comido órgãos dele em Peruíbe (SP) — Foto: g1 Santos

Celso Marques Ferreira, de 60 anos, foi encontrado morto em Peruíbe (SP).

Josefa Lima de Sousa, a idosa de 65 anos presa por matar um homem em situação de rua, de 60, e comer parte do coração e o pênis dele, confessou o crime à Polícia Civil. Em depoimento, a mulher disse que matou Celso Marques Ferreira com “a força do pensamento”. O companheiro dela, de 41, também foi detido. A corporação investiga o caso em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

O corpo da vítima foi encontrado com diversos ferimentos de arma branca no pescoço, na caixa torácica e nas partes íntimas na Rua Antônio Siqueira, no bairro Beira Mar. Ao lado do cadáver, havia uma placa com as palavras: “Estuprador pega gringa”.

Conhecida pelos apelidos de ‘Gringa’ e ‘Cigana’, Josefa confessou o crime no depoimento à polícia. Ela acusou Celso de estuprar crianças, mas não citou as supostas vítimas dele.

Conforme registrado em boletim de ocorrência, a mulher vive em situação de rua e também disse usar drogas e bebida alcóolica. No depoimento, ela alegou para os policiais que matou a vítima “com a força do pensamento”.

Josefa afirmou que tirou e comeu o coração e o pênis do idoso. A mulher disse que agiu sozinha durante a madrugada de sexta-feira (7). Apesar disso, o companheiro dela, Robson Aparecido De Oliveira, de 41 anos, também foi considerado suspeito e acabou preso (veja abaixo).

O casal foi acusado por outros moradores em situação de rua de matar a vítima com ajuda de outro homem, supostamente conhecido pelo apelido de ‘Negão’.

Prisão

A investigação, conduzida pelo delegado Ricardo Wagner Zaitune e pelo chefe dos investigadores Anderson Lomenzo Buono terminou com a prisão em flagrante de Josefa e Robson pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel.

De acordo com a equipe policial, houve indícios suficientes de que Josefa participou do crime, pois além da confissão, foi apurado que ela tinha conflitos com a vítima.

Apesar de não ter confessado a participação, a polícia considerou que Robson deveria ser preso porque teria ameaçado Celso recentemente e, segundo a investigação, Josefa não conseguiria praticar o assassinato sozinha.

Os outros moradores em situação de rua foram qualificados como investigados pelo crime.

Fonte: Por g1 Santos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/15:11:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...