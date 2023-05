Mulher dá à luz em frente ao Hospital Municipal de Santarém, no Pará

(Foto:Reprodução) – Uma cena incomum chamou atenção de quem trafegou na manhã desta terça-feira, 16, na Barão do Rio Branco, em frente ao Hospital Municipal de Santarém (HMS), mais precisamente às proximidades da “Casa da Saúde da Mulher”, que fica no complexo do Hospital, na área central da cidade. No local, uma mulher entrou em trabalho de parto, e deu à luz em plena via pública.

Segundo informações de motoristas e pedestres que estavam no local, a mulher não conseguiu entrar no Hospital, pois sentiu as contrações dentro do carro. De imediato, uma equipe do Hospital foi acionada e conseguiu fazer o parto da mulher.

Em nota, a assessoria de comunicação informou que na obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo, a mulher que passou por um parto normal, na frente da unidade, está com quadro estável. Ela teve uma menina de 2kg950, que recebu o nome de Joellem Cinara, e que também passa bem.

“Ressaltamos que a equipe finalizou o parto assim que foi acionada. A paciente relatou que estava com contratações e quando saiu do carro pra entrar na obstetrícia não havia mais tempo e o bebê nasceu”, diz a nota.

Fonte: Portal Santarém/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/05/2023/05:49:49

