Mulher dá à luz um bebê após ser internada com “apendicite”

A britânica Megan Isherwood foi levada às pressas ao hospital porque estava sentindo fortes dores no corpo. Uma suspeita de apendicite e vários exames depois, a jovem de 26 anos descobriu que estava grávida e em trabalho de parto.

Megan Isherwood deu entrada no hospital de Blackburn, na Inglaterra, com dores inexplicáveis.

Ela relatou aos médicos que sentia taquicardia, enjoo e dores intensas no lado direito da barriga.

A equipe suspeitou de um quadro de apendicite e pediu uma ultrassonografia e tomografia computadorizada.

Os resultados dos exames mostraram a imagem de um bebê, surpreendendo os médicos e a própria Megan.

A jovem foi encaminhada para um hospital maternidade e deu à luz no meio do caminho.

O caso aconteceu em 9 de setembro, mas ganhou repercussão nesta semana.

“Fiquei sem palavras. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Não tive nenhum inchaço, nenhum sintoma, ele simplesmente apareceu do nada”, disse Megan ao portal The Sun.

Segundo a britânica, ela fez um teste de gravidez dias antes da grande descoberta, mas deu negativo. Apesar do susto, Megan não se arrepende do ocorrido.

“Eu não trocaria nada por isso, exceto que gostaria que Jaxson tivesse me avisado que ele estava por perto antes de nascer”, brincou a jovem.

Jaxson nasceu com dois quilos e foi levado para uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal com dificuldades para respirar. Já a mãe permaneceu em observação na enfermaria.

Os dois deixaram o hospital em 25 de setembro. Megan acredita que o pai do bebê é um rapaz com quem teve encontros casuais.

