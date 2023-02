Mulher de 23 anos é presa acusada de abusar sexualmente da própria filha de 2 anos, em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Um caso chocante de estupro de vulnerável foi registrado no sábado (11).

Uma mulher de 23 anos, identificada como Raniely, foi presa no bairro São Tomé por abusar sexualmente da própria filha, uma menina de apenas dois anos de idade. Estupros ocorreram em uma casa da acusada, localizada no Jacarezinho, em Itaituba (PA).

Segundo as informações, Raniely tinha a intenção de conquistar um homem, e para isso introduzia pênis de borracha na criança e enviava vídeos para o pretendente. O caso veio à tona após o homem que recebia as imagens denunciar a situação ao conselho tutelar, que acionou a polícia.

.

Após ser informada do caso, a Polícia Militar (PM) se deslocou até a casa da tia da acusada, onde ela se encontrava, lá os policiais encontraram a acusada acusada estava calma e tranquila, e ela falou que já sabia do que se tratava. Durante a ação policial, foi encontrado uma mala com vários pênis de borracha dentro.

Um fato inesperado ocorrido durante a ação policial, foi que Ramiely pediu para dar um abraço na filha antes de ser presa.

Raniely foi presa e encaminhada para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para que sejam realizados os procedimentos legais cabíveis. O homem que denunciou o crime também foi levado para a delegacia, onde prestará esclarecimentos sobre o caso.

A vítima foi levada para a delegacia junto com a autora do crime e deve ficar sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. Além da vítima, a mulher tem mais dois filhos. (Com informações do Portal Giro).

Jornal Folha do Progresso em 13/02/2023/11:07:13

