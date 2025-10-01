Mulher de 30 anos é internada após tomar drinque de vodca

Jovem de São Bernardo é internada após consumir vodca — Foto: Reprodução; e Adobe Stock

Bruna Araújo de Souza ingeriu a bebida no domingo (28) e está entubada no Hospital de Clínicas de São Bernardo desde segunda. SP contabiliza 22 casos relacionados à substância.

Uma jovem de 30 anos foi internada em estado grave em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, após ingerir um “combo” de vodca com suco de pêssego no último domingo (28). O caso é tratado pelas autoridades como suspeito de intoxicação por metanol.

Bruna Araújo de Souza está hospitalizada no Hospital de Clínicas de São Bernardo desde a manhã de segunda-feira (29), para onde foi transferida já entubada após passar por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade.

Segundo a família, Bruna recebeu medicação com um “antídoto” para o metanol e passou por sessões de hemodiálise, mas o estado de saúde continua grave.

Ela está entubada em estado gravíssimo. A visão está muito prejudicada.

— Karin Araújo, irmã da vítima

Karin relatou que uma médica do hospital informou que a suspeita é de intoxicação por alta concentração de metanol no organismo. O namorado de Bruna também foi internado em outra unidade de saúde, segundo familiares.

Sintomas após o show

De acordo com relatos, Bruna esteve com amigos em um bar de São Bernardo para assistir a um show de pagode no domingo. Ela consumiu bebidas à tarde e à noite, mas apresentou sintomas apenas no outro dia.

“Estava feliz, se divertiu. Mas no dia seguinte teve náuseas, vômito e visão turva”, contou a amiga Gabriela Damasceno.

Na manhã seguinte, a jovem começou a passar mal e foi levada para atendimento médico.

🔎 O metanol é uma substância altamente inflamável, tóxica e de difícil identificação. A ingestão, inalação ou até mesmo o contato prolongado com metanol pode causar náusea, tontura, convulsões, cegueira e até a morte.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/16:11:19

