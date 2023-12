Mulher de SP é presa por furtar 60 pessoas em academias de luxo no PA

Mulher, natural do estado de São Paulo, veio até Belém com mais um comparsa, ainda não identificado, para cometer os furtos.

Uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de furto nesta quinta-feira (30), em Belém. A suspeita, natural do estado de São Paulo, cometia o crime em academias de luxo. Ao todo, 60 pessoas foram furtadas.

A mulher veio até Belém com mais um comparsa, ainda não identificado, para cometer os furtos. Várias máquinas de cartão de crédito foram apreendidas, além de cartões, chaves falsas e uma nota de euro que pertencia a uma das vítimas.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, a mulher entrava nas academias nos horários de maior movimentação e se dirigia até o vestiário feminino das unidades. Ao chegar lá, abria os armários e furtava dinheiro e cartões das vítimas.

Nas ocasiões que os armários estavam fechados, a suspeita utilizava chaves falsas para abri-los. Em seguida, ela entrava em um veículo e utilizava os cartões das vítimas em máquinas de cartão de crédito.

Ela foi reconhecida quando entrou em uma academia para praticar o crime, momento em que a Polícia Civil foi acionada. Os agentes da Seccional Urbana do Comércio a conduziram até a unidade policial, onde ela segue à disposição da Justiça.

Fonte: Por g1 Pará — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/15:24:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...