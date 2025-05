Mulher denuncia difamação em grupo de WhatsApp em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Imagem e mensagens ofensivas foram compartilhadas; vítima afirma ter sido alvo de boatos sobre sua vida pessoal e saúde.

Maria Aline das Dores Paixão, conhecida como Aline Paixão, compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, no sudoeste do Pará, no último dia 7 de maio, para registrar boletim de ocorrência por difamação.

Segundo a vítima, sua imagem foi divulgada em um grupo de WhatsApp com mensagens que expunham sua vida pessoal e continham ofensas graves.

De acordo com o relato, a autora da difamação seria uma mulher de pré-nome Poliana, com quem Maria Aline afirma não manter qualquer relação próxima. Poliana teria compartilhado a foto da vítima no grupo, acompanhada de informações pessoais, e insinuado que ela estaria se relacionando com seu ex-marido. Maria Aline afirma que a acusação é infundada e que Poliana estaria inconformada com o fim de seu próprio relacionamento, encerrado há bastante tempo.

Além disso, outros números de telefone — teria publicado, logo após a imagem, uma mensagem caluniosa, sugerindo que a vítima é portadora do vírus HIV. A mensagem continha a seguinte frase: “Quem pegou essa daí e não tiver o carnezinho da funerária, vai com Deus. Em dias, trate de agilizar pra ter.”

A Polícia Civil deve apurar a autoria das mensagens e investigar o caso sob a suspeita de crimes contra a honra, como difamação e calúnia, além de possível violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por exposição indevida da imagem.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/05/2025/17:54:39

