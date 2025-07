Mulher denuncia que companheiro foi sequestrado supostamente por facção criminosa

(Foto: Reprodução) – Na manhã desta sexta-feira (4), Mediane Pontes de Oliveira compareceu na delegacia para denunciar que seu companheiro, Adelson Pereira da Silva, teria sido sequestrado.

O crime ocorreu por volta das 1h30 em sua residência na rua da Trindade, bairro Esperança em Santarém.

Mediane Pontes relatou à polícia que estava em casa dormindo quando ouviu barulhos vindo da porta da sala. Na ocasião, foi surpreendida por dois homens utilizando jaquetas pretas e balaclavas. A dupla abriu a porta com lanternas ligadas e desligaram rapidamente já dizendo para ela ir ao banheiro e não reagir ou gritar, se não levaria um tiro.

Ainda conforme Mediane, o seu companheiro teria acordado e chegou a ouvi-lo afirmar apenas: ‘Ei, ei! Em seguida, ouviu ruídos de Adelson sendo engasgado e arrastado no piso de porcelanato. A mulher contou também que permaneceu no local por cerca de 20 min, e resolveu sair do banheiro após não ouvir mais barulhos.

No quarto, constatou que sua cama apresentava manchas de sangue e também em direção à saída da residência. A mulher confirmou que seu companheiro havia sido sequestrado e que assim como seu aparelho celular, o de Adelson também foi subtraído durante a ação criminosa.

Em novembro de 2024, Adelson recebeu benefício da liberdade provisória e utilizava tornozeleira eletrônica. O sinal foi perdido durante o sequestro próximo à Avenida Quixadá. Mediane também informou que em março deste ano seu companheiro foi ameaçado por membros da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Casal preso por tráfico

Adelson e Mediane foram presos em março de 2024 acusados de estarem armazenando 140 kg de maconha em uma residência localizada na Quadra 11, no Juá, em Santarém. Na época, as investigações constataram que o local servia como uma espécie de depósito para distribuição de drogas, armas e munições.

Na operação da Polícia Civil foram apreendidas além das drogas, uma arma de fogo, munições de fuzil e uma lancha.

Fonte: O Impacto – colaborou Blog do Pião e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/15:40:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...